Пункты приема гумпомощи для Курской области открыты во всех районах Ленобласти: публикуем адреса и списки необходимого

В Ленинградской области продолжается сбор гуманитарной помощи жителям приграничных районов.
Пункты приема гуманитарной помощи для жителей Курской области развернуты во всех районах Ленинградкой области. Центры расположены по следующим адресам:
Также волонтеры публикуют список наиболее важных вещей и продовольствия:
♦ памперсы — взрослые, детские (разных размеров);
♦ прокладки;
♦ пелёнки одноразовые;
♦ детское питание (фруктовое пюре, соки и т.д.);
♦ зубная паста (в том числе детская);
♦ зубная щётка (в том числе детская);
♦ порошок стиральный;
♦ мыло;
♦ гель для душа;
♦ шампунь;
♦ бритвенные станки;
♦ пена для бритья;
♦ влажные салфетки;
♦ туалетная бумага.
Строительные материалы:
♦ плиты ПАГ-14 – 1 200 шт.;
♦ блоки ФБС – 38 400 шт.;
♦ круглый лес диаметр не менее 14 см. – 18 000 м³;
♦ круглый лес диаметр не менее 10 см. – 13 240 м³;
♦ проволока вязальная – 7994 кг.;
♦ скобы строительные – 395 000 шт.;
♦ доска 100×40 мм. – 6000 м³.;
♦ брус 100×100 мм. — 7500 м³.;
♦ гвозди 100-120 мм. – 40 000 кг.;
♦ электростанция, дизельная 3-6 кВт – 300 шт.;
♦ светильники уличного освещения (для трансей) – 5000 шт.;
♦ электрические провода – 120 000 м.
Также Фонд «Ленинградский рубеж» осуществляет сбор денежных средств, которые направит пострадавшим жителям Курской области. Реквизиты и другая платёжная информация представлена по этой ссылке.