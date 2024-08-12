Пункты приема гумпомощи для Курской области открыты во всех районах Ленобласти: публикуем адреса и списки необходимого

В Ленинградской области продолжается сбор гуманитарной помощи жителям приграничных районов.

Пункты приема гуманитарной помощи для жителей Курской области развернуты во всех районах Ленинградкой области. Центры расположены по следующим адресам:

Также волонтеры публикуют список наиболее важных вещей и продовольствия:

♦ памперсы — взрослые, детские (разных размеров);

♦ прокладки;

♦ пелёнки одноразовые;

♦ детское питание (фруктовое пюре, соки и т.д.);

♦ зубная паста (в том числе детская);

♦ зубная щётка (в том числе детская);

♦ порошок стиральный;

♦ мыло;

♦ гель для душа;

♦ шампунь;

♦ бритвенные станки;

♦ пена для бритья;

♦ влажные салфетки;

♦ туалетная бумага.

Строительные материалы:

♦ плиты ПАГ-14 – 1 200 шт.;

♦ блоки ФБС – 38 400 шт.;

♦ круглый лес диаметр не менее 14 см. – 18 000 м³;

♦ круглый лес диаметр не менее 10 см. – 13 240 м³;

♦ проволока вязальная – 7994 кг.;

♦ скобы строительные – 395 000 шт.;

♦ доска 100×40 мм. – 6000 м³.;

♦ брус 100×100 мм. — 7500 м³.;

♦ гвозди 100-120 мм. – 40 000 кг.;

♦ электростанция, дизельная 3-6 кВт – 300 шт.;

♦ светильники уличного освещения (для трансей) – 5000 шт.;

♦ электрические провода – 120 000 м.

Также Фонд «Ленинградский рубеж» осуществляет сбор денежных средств, которые направит пострадавшим жителям Курской области. Реквизиты и другая платёжная информация представлена по этой ссылке.