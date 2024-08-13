Сергей Перминов рассказал, как проходит подготовка к выборной кампании в этом году

На предстоящие выборы от «Единой России» выдвинуто 380 участников военной спецоперации. Среди них есть и Герои России.

Сенатор от Ленинградской области, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов рассказал, как проходит подготовка к предстоящим выборам. Как поделился член Совфеда, необходимые мероприятия находятся в заключительной стадии.

До выборов остается уже меньше месяца, и подготовка к ЕДГ-2024 входит в заключительную стадию в выборных регионах страны, в том числе в Ленинградской области. «Единая Россия» традиционно стала участником соглашения, заключенного между Общественной палатой РФ и политическими партиями о сотрудничестве и взаимодействии при наблюдении за голосованием, — цитирует сенатора ЛенТВ24.

Особое внимание, продолжил Перминов, уделяется правовым вопросам, проработке мер реагирования на провокации, мерам по противодействию фейкам и другим аспектам, которые обеспечат полную прозрачность выборов.

Сенатор также отметил, что партия на предстоящие выборы выдвинула «максимальный пул кандидатов», среди которых и участники СВО. Всего их уже 380, и трое из них отмечены высшей государственной наградой — Герой России.

Партия выдвинула в ней максимальный пул кандидатов. Их число превышает сумму мандатов «в пробеге» по стране, по спискам мы более чем двукратно перекрыли «вакансии» на выборах в парламенты регионов и горсоветы столиц. В рядах наших кандидатов в этом году уже 380 участников СВО, включая трех Героев России. Мы командными усилиями поддерживаем их в кампании, — рассказал Перминов.

Уделено внимание и законности процедур в рамках выборов. Партия готовит к единому дню голосования наблюдателей. На каждом из 42 тысяч УИК будут работать по два обученных специалиста.

Их обучение мы запустим 26 августа. В дни голосования задействуем Ситуационные штабы. Партия год от года улучшает и свои цифровые инструменты контроля. Легитимность результатов выборов — непреложна, как гарантия чистых и честных успехов, — добавил Перминов.