Volvo и Lada столкнулись в Тихвинском районе. Пострадал водитель

Автор: Сергей Агутин
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ДТП (2)
Фото: Baltphoto.ru

По предварительным данным, 13 августа около 10:00 на улице Школьной в поселке Шугозеро в Тихвинском районе столкнулись легковые автомобили марок Lada и Volvo.

Пострадал водитель отечественной машины. Мужчина госпитализирован, его данные и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 114-й пожарной части. На месте аварии работали четыре человека и одна спецмашина.

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