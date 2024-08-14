Volvo и Lada столкнулись в Тихвинском районе. Пострадал водитель

По предварительным данным, 13 августа около 10:00 на улице Школьной в поселке Шугозеро в Тихвинском районе столкнулись легковые автомобили марок Lada и Volvo.

Пострадал водитель отечественной машины. Мужчина госпитализирован, его данные и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 114-й пожарной части. На месте аварии работали четыре человека и одна спецмашина.