Медики скорой помощи спасли пациента с инфарктом в Ленобласти

Около 02:00 бригада Всеволожской подстанции Скорой помощи получила вызов в садоводство недалеко от Кудрово. Врач требовался 50-летнему мужчине с болью в животе и сильной изжогой. После приема таблеток симптомы на время проходили.

Фельдшер сделала пациенту кардиограмму и диагностировала инфаркт. Мужчину незамедлительно повезли в больницу. В пути фельдшер делала все необходимое, чтобы купировать боль пациента.

Через 15 минут его передали кардиологам. Взяв несколько анализов, врачи подтвердили: у 50-летнего мужчины был инфаркт. Пациент проходит лечение.