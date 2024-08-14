Медики скорой помощи спасли пациента с инфарктом в Ленобласти

Около 02:00 бригада Всеволожской подстанции Скорой помощи получила вызов в садоводство недалеко от Кудрово. Врач требовался 50-летнему мужчине с болью в животе и сильной изжогой. После приема таблеток симптомы на время проходили.
Фельдшер сделала пациенту кардиограмму и диагностировала инфаркт. Мужчину незамедлительно повезли в больницу. В пути фельдшер делала все необходимое, чтобы купировать боль пациента.
Через 15 минут его передали кардиологам. Взяв несколько анализов, врачи подтвердили: у 50-летнего мужчины был инфаркт. Пациент проходит лечение.
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21.06.2024 1734