Гостя из Азербайджана застрелили под мостом во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Пистолет
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы 13 августа около 16:00 сообщили о стрельбе под Вантовым мостом в Новосаратовке во Всеволожском районе. Очевидица рассказала, что на участке на улице Полевой стреляли в брата ее мужа.

Агрессор с места происшествия скрылся. В больницу привезли 43-летнего гражданина Азербайджана. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение ноги и большую потерю крови.

Спасти мужчину не удалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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21.05.2022 15955
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