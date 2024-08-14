Гостя из Азербайджана застрелили под мостом во Всеволожском районе

В экстренные службы 13 августа около 16:00 сообщили о стрельбе под Вантовым мостом в Новосаратовке во Всеволожском районе. Очевидица рассказала, что на участке на улице Полевой стреляли в брата ее мужа.
Агрессор с места происшествия скрылся. В больницу привезли 43-летнего гражданина Азербайджана. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение ноги и большую потерю крови.
Спасти мужчину не удалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 15955