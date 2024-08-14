Лобовая авария под Выборгом унесла жизнь человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии на подъезде к автодороге «Магистральная» в Выборгском районе Ленинградской области.

По имеющимся данным, 44-летний водитель автомобиля «Вольво» выехал на встречную полосу, где столкнулся с груженным песком самосвалом. Мужчина, находившийся за рулем легковой иномарки, был госпитализирован, но позже скончался в больнице, передает МВД по Петербургу и Ленобласти.

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