Житель Приозерска пытался взяткой откупиться от полиции

Автор: Сергей Агутин
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Взятка
Фото: Baltphoto.ru

Находясь в служебном полицейском автомобиле в Приозерске, 64-летний местный житель пытался подкупить инспектора и уговорить не делать освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

За это житель Приозерска предложил полицейскому 30 тысяч рублей. Сотрудник полиции взятку не принял.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Его подозреваю в покушении на дачу взятки должностному лицу.

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17.04.2024 1477
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