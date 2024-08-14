Житель Приозерска пытался взяткой откупиться от полиции

Находясь в служебном полицейском автомобиле в Приозерске, 64-летний местный житель пытался подкупить инспектора и уговорить не делать освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

За это житель Приозерска предложил полицейскому 30 тысяч рублей. Сотрудник полиции взятку не принял.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Его подозреваю в покушении на дачу взятки должностному лицу.