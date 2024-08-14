«АвтоВАЗ» объявил новые цены на свои популярные модели

Концерн четвертый раз за год повышает стоимость своих автомобилей.

«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на две свои модели — Lada Granta и Niva.

Так, седан, лифтбэк и универсал Granta стали дороже на на 20 тыс. рублей. Версии Sportline и Sport (седан и лифтбэк) теперь продаются на 25 тыс. рублей больше.

Тем временем Niva Legend, в том числе и Bronto, прибавила в цене 31 тыс. рублей, за исключением базовой комплектации.