«АвтоВАЗ» объявил новые цены на свои популярные модели

Концерн четвертый раз за год повышает стоимость своих автомобилей.
«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на две свои модели — Lada Granta и Niva.
Так, седан, лифтбэк и универсал Granta стали дороже на на 20 тыс. рублей. Версии Sportline и Sport (седан и лифтбэк) теперь продаются на 25 тыс. рублей больше.
Тем временем Niva Legend, в том числе и Bronto, прибавила в цене 31 тыс. рублей, за исключением базовой комплектации.
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