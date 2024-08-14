Мошенники нацелились на россиян старше 50 лет

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме.
Мошенники придумали новую схему обмана граждан, представляясь энергоснабжающими организациями. Основная группа риска — люди старше 50 лет.
Аферисты звонят потенциальным жертвам и сообщают, что им полагается некая льгота в честь юбилея. Если человек соглашается, мошенники просят заполнить форму с личными данными и реквизитами банковского счета, якобы для возврата «переплаты» за электроэнергию.
Для «подтверждения» льготы злоумышленники требуют перейти по ссылке, которую отправляют на электронную почту или в мессенджер. В итоге жертва лишается доступа к аккаунту на Госуслугах и рискует лишиться денег со счета.
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15.04.2024 1158