Мошенники нацелились на россиян старше 50 лет

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме.

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, представляясь энергоснабжающими организациями. Основная группа риска — люди старше 50 лет.

Аферисты звонят потенциальным жертвам и сообщают, что им полагается некая льгота в честь юбилея. Если человек соглашается, мошенники просят заполнить форму с личными данными и реквизитами банковского счета, якобы для возврата «переплаты» за электроэнергию.

Для «подтверждения» льготы злоумышленники требуют перейти по ссылке, которую отправляют на электронную почту или в мессенджер. В итоге жертва лишается доступа к аккаунту на Госуслугах и рискует лишиться денег со счета.