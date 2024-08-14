Заболеваемость коронавирусом выросла в России почти на 30%

В Роспотребнадзоре назвали подъем заболеваемости сезонным явлением.

Роспотребнадзор фиксирует рост числа заболеваний коронавирусом на 29,1%, по сравнению с минувшей неделей. Всего зарегистрировано по стране 10,2 тыс. новых случаев.

В настоящее время доминирующим в России штаммом остается «Омикрон». За последние три недели среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты: FLiRT; KS.1; JN.1.16.1, — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также добавили, что подъем заболеваемости связан с сезонностью. Эпидемиологическая ситуация находится на контроле ведомства.