Заболеваемость коронавирусом выросла в России почти на 30%

В Роспотребнадзоре назвали подъем заболеваемости сезонным явлением.
Роспотребнадзор фиксирует рост числа заболеваний коронавирусом на 29,1%, по сравнению с минувшей неделей. Всего зарегистрировано по стране 10,2 тыс. новых случаев.
В настоящее время доминирующим в России штаммом остается «Омикрон». За последние три недели среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты: FLiRT; KS.1; JN.1.16.1, — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также добавили, что подъем заболеваемости связан с сезонностью. Эпидемиологическая ситуация находится на контроле ведомства.
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