Иномарка превратилась в груду металла после лобового ДТП в Ленобласти

Серьезная авария произошла в Призерском районе 14 августа. Сообщается об одном погибшем.

На трассе «Петербург — Сортавала — Петрозаводск» 14 августа произошло смертельное ДТП в результате грубого нарушения ПДД.

Как передает МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, причиной трагедии стал выезд автомобиля «Шевроле Кобальт», за рулем которого находился 79-летний мужчина, на встречную полосу. Обгон в этом месте был запрещен сплошной дорожной разметкой.

На встречной полосе иномарка столкнулась с «Форд Эксплорер». В результате ДТП водитель «Шевроле» скончался на месте аварии. Пассажирка легкового авто, пожилая женщина, получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Водитель «Форд Эксплорер» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, — сообщили в ведомстве.