Ленобласть закончила ремонт дороги от Мичуринского до Светлого в рамках нацпроекта

Участок трассы, ведущей к поселку Коробицыно обновлен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники уложили почти девять километров нового асфальта, укрепили обочины, нанесли разметку и поставили знаки. Рыжие павильоны на автобусных остановках хорошо видны в темноте, закрыты от ветра со всех сторон и имеют частично прозрачную стенку, чтобы издалека видеть подъезжающий транспорт, — отметили в областном правительстве.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» рядом продолжается ремонт других участков: от Новоприозерского шоссе в сторону Борисово и от Подгорья в сторону Коробицыно. Что существенно облегчит подъезд к Коробицыно как со стороны Выборгского, так и со стороны Приозерского района.

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Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс 877 км.