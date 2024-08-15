Водитель погиб в ДТП в Приозерском районе. Его пассажирку госпитализировали

Авария на трассе «Сортавала» в Приозерском районе произошла 14 августа около 11:00. По данным дорожной полиции, 79-летний водитель Chevrolet Cobalt выехал для обгона на встречную полосу в запрещенном месте.
Произошло столкновение с Ford Explorer под управлением 49-летнего мужчины. Который в результате удара врезался в попутный Renault Duster.
Водитель Chevrolet Cobalt скончался на месте. Его пожилая пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии. Травмы средней степени тяжести получил водитель Ford Explorer.
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26.12.2022 3634