Водитель погиб в ДТП в Приозерском районе. Его пассажирку госпитализировали

Авария на трассе «Сортавала» в Приозерском районе произошла 14 августа около 11:00. По данным дорожной полиции, 79-летний водитель Chevrolet Cobalt выехал для обгона на встречную полосу в запрещенном месте.

Произошло столкновение с Ford Explorer под управлением 49-летнего мужчины. Который в результате удара врезался в попутный Renault Duster.

Водитель Chevrolet Cobalt скончался на месте. Его пожилая пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии. Травмы средней степени тяжести получил водитель Ford Explorer.