Обгоревшую пенсионерку нашли в Гатчинском округе. Перед смертью ее жестоко избили

В квартире дома на улице Освобождения в Красном Селе вечером 14 августа задержан 47-летний безработный петербуржец. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

На территории сгоревшей дачи в садоводстве Гатчинского муниципального округа 13 августа обнаружили останки 70-летней женщины. Медицинская экспертиза выяснила, что пенсионерка скончалась не из-за пожара. На теле зафиксированы травмы шеи, позвоночника, переломы ребер и костей носа.

По предварительным данным, задержанный – родственник погибшей. В 2023 году мужчина признан банкротом, на торгах почти за миллион рублей продавали его участок земли во Всеволожском районе.