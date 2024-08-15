Пенсионер пять лет растлевал внучку сожительницы в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (3)
Фото: Baltphoto.ru

Сотрудники полиции задержали 64-летнего жителя садоводства «Красный Химик» в Ломоносовском районе.

По данным следствия, мужчина с 2019 по 2024 годы совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней внучки своей сожительницы.

Преступления совершались в частном доме в садоводстве «Красный Химик». Мать пострадавшей узнала о случившемся 13 августа и сразу обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.

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05.05.2023 2529
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