Танки Challenger, отправленные Украине, не пригодны для ведения боевых действий в современных условиях, заявили в корпорации.

Британские танки Challenger являются легкой целью для российской армии, заявили в «Ростехе». Бронетехника сгорает дотла, не выдерживая удары дронов-камикадзе, рассказали пресс-службе корпорации.

Вскоре после оценки Ростехом «нулевых» качеств британских танков, в зоне боевых действий «засветились» «Челленджеры». Причем на кадрах, подтверждающих их низкую живучесть. Видео с БПЛА показывает, что один дрон-камикадзе сжег машину дотла. Главная причина: конструкция и защита этих танков не отвечает условиям современного поля боя, — указано в сообщении.