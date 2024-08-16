СМИ: Производители продуктов питания предупредили о повышении цен на 5-40 %

Производители продуктов питания решили повысить закупочные цены на свою продукцию для торговых сетей на 5-40 % уже в августе-сентябре 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма ретейлерам.

По данным издания, уведомления отправили «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», «Каравай», Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», «Балтика» и AB InBev Efes.

Торговые сети уже проверяют обращения на обоснованность. Производители объясняют необходимость повышения цен рыночными факторами: ростом себестоимости, удорожанием сырья, логистики, рабочей силы, материально-технических ресурсов.