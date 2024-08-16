Последний крупный иностранный банк закрывает для россиян вывод валюты за границу

Райффайзенбанк – крупнейший из иностранных банков, продолжающих работать в России – со 2 сентября прекратит исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц.

Ограничение введено по решению материнской структуры банка – австрийской группы RBI. Ей выдал соответствующее предписание европейский центробанк.

По словам представителей банка, из-за требований ЕЦБ могут закрыться и другие его продукты. Если руководство не выполнит предписания регулятора, то кредитной организации в России грозит прекращение работы.

ЕЦБ потребовал от Райффайзенбанка втрое сократить денежные переводы для российских клиентов к 2026 году и настолько же – кредитование российских граждан и компаний.