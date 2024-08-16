В поместье ведущего Первого канала прошел обыск

В поместье американского политолога и ведущего российского Первого канала Дмитрия Саймса в штате Вирджиния прошли обыски. Агенты ФБР изымали документы, сообщает РБК.

Детали следственных действий не раскрываются. Сам Дмитрий Саймс сообщил, что его нет в стране, об обысках его не уведомляли.

Из судебных документов следует, что участок площадью 132,6 акра (536,6 тысячи квадратных метров) был куплен Дмитрием Саймсом и его женой за $1,63 млн в июле 2021 года.

Дмитрий Саймс – издатель журнала The National Interest и экс-президент американского Центра национальных интересов. Сотрудничал с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. С 2018 года ведет на Первом канале передачу «Большая игра». В 2023 году был модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием Владимира Путина.