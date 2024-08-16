Иномарку за 2,5 млн рублей угнали у пенсионера в Лужском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Лужского района 15 августа около 11:00 обратился 68-летний житель Луги. Он обнаружил пропажу серой Kia Sorento, которую накануне вечером припарковал на улице Миккели.

По предварительным данным, злоумышленник обошел штатную сигнализацию иномарки и уехал с парковки. Ущерб автовладельца оценен в 2,5 млн рублей.

Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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