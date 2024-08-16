Охотникам разрешили добыть сотни бобров в Ленобласти

Охота на этого зверя ведется в Тихвинском, Подпорожском и Лужском районах. В наличии свыше 200 разрешений на добычу бобров.

По состоянию на 16 августа, на участках Капшинский и в районе озера Чаголинское Тихвинского района можно добыть по восемь особей. На участке к юго-востоку от Подпорожья – 111 разрешений на охоту. На севере Лужского района – 92.

В Комитете по животному миру Ленинградской области напомнили охотникам, что при заполнении заявления на добычу бобров нужно указать один участок общедоступных охотничьих угодий.