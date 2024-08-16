Космический шторм, по оценкам астрономов, начнется поздним вечером 17 августа.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозирует магнитную бурю начального уровня G1 на ближайших выходных.

Согласно графику, космический шторм силой 4,5 балла начнется с 21:00 в субботу, а уже через несколько часов индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов и продолжится до девяти утра воскресенья.

На протяжении всего оставшегося дня магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии. «Оранжевыми» графики будут до самой ночи понедельника.