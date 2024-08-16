Россиянам рассказали, как просто вычислить мошенника во время звонка

Это один из самых эффективных методов вычислить афериста.

Эксперт по безопасности в интернете Игорь Бедеров назвал один из самых эффективных способов бороться с телефонными мошенниками. Для этого нужно лишь бросать трубку во время звонка с незнакомцев и перезванивать в организацию, от имени которой он вам звонил.

Если это банк современный достаточно, цифровой, вас соединят с тем же самым менеджером <…> В связи с тем, что появилось большое количество дипфейков, перезвон — это один из самых лучших методов уточнить, кто все же вам звонит: реальный человек или какой-то мошенник, использующий (чужой) голос или изображения, — цитирует эксперта Радио «КП».