Стала известна дата следующей прямой линии с губернатором Ленобласти

На вопросы ленинградцев Александр Дрозденко ответит в ближайший понедельник.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую телефонную линию с жителями в понедельник, 19 августа. Отвечать на вопросы ленинградцев глава региона будет с 16:00 до 17:00.
Связаться с губернатором жители Ленобласти могут по телефону 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти, звонок бесплатный) или +7 (81361) 315-01 (стоимость определяется по тарифу в зависимости от оператора).
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