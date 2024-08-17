Под Гатчиной иномарка пошла на обгон и сбила пешехода на обочине

Водитель двигался в условиях сумерек и не успел среагировать на человека, который шел вдоль дороги на встречной полосе.

В Гатчинском районе Ленинградской области накануне вечером, 16 августа, произошло ДТП с летальным исходом.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Ford пошел на обгон, однако водитель не заметил, что со стороны встречной полосы по обочине двигался мужчина. Среагировать на пешехода виновник аварии не успел и допустил столкновение.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.