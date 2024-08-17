В Петербурге 1,5 недели ищут бесследно пропавшего мужчину

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Житель Северной столицы пропал 6 августа.

В Санкт-Петербурге ищут Барышникова Сергея Аркадьевича, бесследно пропавшего 6 августа. 44-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.

JGb8XguLPM0
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
Вам будет интересно
В Петербурге 1,5 недели ищут бесследно пропавшего мужчину пропал человек, Петербург, ЛизаАлерт
Мигрант, застреливший в Петербурге своего соотечественника из ржавого пистолета, скрывался под Всеволожском
В отношении иностранца завели уголовное дело об убийстве. Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мигранта, застрелившего своего соотечественника. Пойман иностранец был...
16.08.2024 69
Автор