В Петербурге 1,5 недели ищут бесследно пропавшего мужчину

Житель Северной столицы пропал 6 августа.

В Санкт-Петербурге ищут Барышникова Сергея Аркадьевича, бесследно пропавшего 6 августа. 44-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.