В Петербурге 1,5 недели ищут бесследно пропавшего мужчину

Житель Северной столицы пропал 6 августа.
В Санкт-Петербурге ищут Барышникова Сергея Аркадьевича, бесследно пропавшего 6 августа. 44-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.
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