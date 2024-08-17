В московском метро сработала взрывозащитная дверь

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: соцсети

Гермозатвор, который превращает метро в бункер, внезапно поднялся на станции «Арбатская».

Пассажиры станции «Арбатская» московского метрополитена делятся кадрами сработавшего гермозатвор. Это устройство необходимо для защиты во время ЧС. Сразу после активации взрывозащитной двери остановились и эскалаторы.

СМИ сообщают, что причиной срабатывания затвора стал сбой в системе. Сейчас станция работает в штатном режиме.

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