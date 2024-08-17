Дожди, туман и до +25 днем: погода в Ленобласти на 18 августа

Автор: Анастасия Щербакова
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Конец недели встретит жителей и гостей 47-го региона ненастной погодой.

В воскресенье, 18 августа, в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью. Местами в регионе пройдут дожди, ночью также возможны туманы.

Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с.  Температура воздуха ночью +11…+16 гр., местами до +8 гр., днем +20…+25 гр, — передает МЧС.
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Дожди, туман и до +25 днем: погода в Ленобласти на 18 августа погода, мчс, Ленобласть
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16.08.2024 47
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