Дожди, туман и до +25 днем: погода в Ленобласти на 18 августа

Конец недели встретит жителей и гостей 47-го региона ненастной погодой.
В воскресенье, 18 августа, в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью. Местами в регионе пройдут дожди, ночью также возможны туманы.
Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 гр., местами до +8 гр., днем +20…+25 гр, — передает МЧС.
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16.08.2024 47