В Педиатрическом университете спасли троих детей из Ленобласти за одну ночь

Ночью 15 августа в клинику Педиатрического университета в Петербурге поступило более 120 детей. Среди них трое – из Ленинградской области, годовалый мальчик, пятилетняя и 10-летняя девочки.
Мальчик во время езды на беговеле зацепился колесом за ворота и ударился головой о металлический элемент. У ребенка диагностировали ушибленную рану лобной области.
Пятилетняя девочка во время тренировки споткнулась и упала на левую руку. У нее заподозрили перелом левой плечевой кости со смещением. Врачи выполнили закрытую репозицию и металлоостеосинтез.
Десятилетнюю девочку с дебютом сахарного диабета первого типа и диабетическим кетоацидозом поместили в отделение анестизиологии-реанимации. Врачи занимаются лечением ребенка.
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