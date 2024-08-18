В Педиатрическом университете спасли троих детей из Ленобласти за одну ночь

Ночью 15 августа в клинику Педиатрического университета в Петербурге поступило более 120 детей. Среди них трое – из Ленинградской области, годовалый мальчик, пятилетняя и 10-летняя девочки.

Мальчик во время езды на беговеле зацепился колесом за ворота и ударился головой о металлический элемент. У ребенка диагностировали ушибленную рану лобной области.

Пятилетняя девочка во время тренировки споткнулась и упала на левую руку. У нее заподозрили перелом левой плечевой кости со смещением. Врачи выполнили закрытую репозицию и металлоостеосинтез.

Десятилетнюю девочку с дебютом сахарного диабета первого типа и диабетическим кетоацидозом поместили в отделение анестизиологии-реанимации. Врачи занимаются лечением ребенка.