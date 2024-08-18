Росгвардия изъяла у жителей Петербурга и Ленобласти почти 2000 единиц оружия

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2024 года прошло 18,5 тысячи проверок среди владельцев оружия. Привлекли к административной ответственности около 2,8 тысячи человек.

Меры привели к аннулированию около 1,3 тысячи лицензий и разрешений, а также изъятию почти 2000 единиц снаряжения. Об этом сообщает «Петроград».

В результате таких работ к административной ответственности привлечено порядка 2,8 тыс. человек за нарушения в области оборота оружия, аннулировано свыше 1,3 тыс. лицензий и разрешений.