Дожди, грозы и до +21 °C – погода в Ленобласти на 19 августа

На территории Ленинградской области 19 августа ожидается переменная облачность. Утром и днем в большинстве районов небольшой дождь и грозы.

Подует ветер юго-западного, западного направлений, 2-7 метров в секунду ночью, 9 метров в секунду днем. При грозе – порывистый.

Температура воздуха ночью +10…+15 °C. Днем +16…+21 °C. Атмосферное давление существенно не изменится.