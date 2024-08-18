Дожди, грозы и до +21 °C – погода в Ленобласти на 19 августа

Автор: Сергей Агутин
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На территории Ленинградской области 19 августа ожидается переменная облачность. Утром и днем в большинстве районов небольшой дождь и грозы.

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Подует ветер юго-западного, западного направлений, 2-7 метров в секунду ночью, 9 метров в секунду днем. При грозе – порывистый.

Температура воздуха ночью +10…+15 °C. Днем +16…+21 °C. Атмосферное давление существенно не изменится.

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