Туманы и ливни с грозой: какой погоды ждать в Ленобласти на этой неделе, прогноз до 22 августа

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МЧС России по Ленинградской области

В начале этой недели в регионе ожидается переменчивая погода. 

Во вторник, 20 августа, в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью. Кратковременные осадки пройдут в ночное время, также в отдельных районах возможен туман.

Днем без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 гр., местами до +15 гр., днем +19…+24 гр. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится, — передает МЧС.

Подобная погода установится и 21 августа. Однако в четверг, 22 числа, жителей и гостей региона ждет небольшое ухудшение климатической обстановки. Синоптики прогнозируют местами ливни с грозой.

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Туманы и ливни с грозой: какой погоды ждать в Ленобласти на этой неделе, прогноз до 22 августа погода, мчс, Ленобласть
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