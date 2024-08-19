В начале этой недели в регионе ожидается переменчивая погода.

Во вторник, 20 августа, в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью. Кратковременные осадки пройдут в ночное время, также в отдельных районах возможен туман.

Днем без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 гр., местами до +15 гр., днем +19…+24 гр. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится, — передает МЧС.

Подобная погода установится и 21 августа. Однако в четверг, 22 числа, жителей и гостей региона ждет небольшое ухудшение климатической обстановки. Синоптики прогнозируют местами ливни с грозой.