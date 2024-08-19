Александр Дрозденко взял на контроль ситуацию с вывозом мусора в Любани

Губернатор Ленобласти пригрозил штрафами должностным лицам, игнорирующим свои обязанности.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитал должностных лиц, игнорирующих своих обязательства по вывозу мусора в городе Любани Тосненского района. Глава региона пригрозил ответственным штрафами, если ситуация не нормализуется.
Информация о проблемах с вывозом мусора в населённом пункте поступила губернатору от местной жительницы в ходе прямой линии.
Поручу районной администрации, комитету по ТКО и экомилиции взять ситуацию на контроль и в течение десяти дней мониторить ситуацию. Если по истечении этого времени не исправятся, штрафовать перевозчика начинаем. Время «китайских предупреждений» закончилось, теперь работаем только так, — заявил глава региона.
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