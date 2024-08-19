Губернатор Ленобласти дал 1,5 месяца на ремонт Парковой улицы в Тайцах

Ранее дорогу пытались хоть как-то благоустроить местные жители.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил до 1 октября завершить работы на Парковой улице в Тайцах.

Как рассказал местный житель, обратившийся к главе региона в ходе прямой линии, дорогу пытались благоустроить своими силами неравнодушные. Они заказали щебень и даже технику, но администрация активных действий при этом не предпринимала.

Как подчеркнул губернатор, подобные проекты должны реализовываться местной администрацией. Если финансирования не хватает, тогда уже подключается и областной бюджет.

Но там, где идет речь об отсыпке улиц, о грейдировании, как правило, даже и небольшие муниципальные образования справляются собственными силами. По закону о местном самоуправлении они должны обеспечить нормальный проезд по любой улице пожарной машины, полицейского транспорта, скорой помощи, при необходимости школьного автобуса, — отметил глава региона.

Губернатор Ленобласти дал ответственным лицам достроить дорогу до 1 октября.