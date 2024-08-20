В Парголово погиб 10-летний ребенок на электросамокате

В Парголово 10-летний школьник из Краснодара скончался в присутствии бригады скорой помощи 19 августа около 14:00.
По предварительным данным, врачи приехали по заявке его родственницы. Ребенок не справился с управлением электросамокатом и на скорости съехал в канаву.
Полиция установила, что погибший приехал в гости к родным. Электросамокат ему дали покататься.
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