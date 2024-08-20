Дональд Трамп обвинил демократов в первом госперевороте в истории США

Автор: Сергей Агутин
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Флаг США
Фото: Baltphoto.ru

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в государственном перевороте из-за неспособности действующего главы государства Джо Байдена конкурировать с ним на выборах.

Политик заявил об уникальной ситуации на американских выборах. Ему придется стать первым в истории США, кому предстоит победить сразу двоих кандидатов.

«Демократы – угроза демократии», – сказал Дональд Трамп

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис.

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