Дональд Трамп обвинил демократов в первом госперевороте в истории США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в государственном перевороте из-за неспособности действующего главы государства Джо Байдена конкурировать с ним на выборах.
Политик заявил об уникальной ситуации на американских выборах. Ему придется стать первым в истории США, кому предстоит победить сразу двоих кандидатов.
«Демократы – угроза демократии», – сказал Дональд Трамп
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис.
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