Дональд Трамп обвинил демократов в первом госперевороте в истории США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в государственном перевороте из-за неспособности действующего главы государства Джо Байдена конкурировать с ним на выборах.

Политик заявил об уникальной ситуации на американских выборах. Ему придется стать первым в истории США, кому предстоит победить сразу двоих кандидатов.

«Демократы – угроза демократии», – сказал Дональд Трамп

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис.