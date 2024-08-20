Гранату достали из серванта в Выборге

В экстренные службы 19 августа около 17:00 поступил сигнал о минировании квартиры в девятиэтажном доме на улице Рубежной в Выборге.

Первым на место прибыли сотрудники ГАИ и поговорили с 24-летним хозяином жилища. Из серванта достали нечто похожее на ручную гранату. Предмет отправлен на экспертизу.

По предварительным данным, граната учебная. Житель Выборга рассказал полицейским, что боеприпас достался от умершего родственника. Сигнал поступил в СК России с анонимной электронной почты.