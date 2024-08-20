Врач рассказала, какие витамины содержат яблоки в зависимости от цвета кожуры

Состав полезных соединений в фруктах разнится и зависит от цвета кожуры, отметила диетолог.

В яблоках, имеющих разные цвета кожуры, содержится свой набор витаминов и полезных соединений, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Так, в красных и желтых яблоках имеется гораздо больше бета-каротина, являющегося антиоксидантом и предшественником витамина А.

В зеленых яблоках много кислоты, улучшающей метаболические процессы и способствующей похудению. Поэтому они идеально подходят тем, кто сидит на диете, а также людям с инсулинорезистентностью, — цитирует врача «М24».