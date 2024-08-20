В Ленобласти продолжает снижаться число обращений в скорую помощь

На более чем 200 заявок снизилось общее количество обращений жителей региона за неделю.

В Ленинградской области по итогам минувшей недели в скорую помощь обратились 9344 пациентов. Это на 239 заявок меньше, чем неделей ранее.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, к детям медики выезжали 1187 раз — на 17 меньше, чем на позапрошлой неделе.

Наибольшее количество звонков по-прежнему поступает от пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями — 24321 вызов из 9344.