В Турции три дня ищут пропавшую российскую туристку

Женщина отправилась по туристическому пешеходному маршруту и исчезла.

В Турции ведутся поиски туристки из России. 48-летняя женщина должна была вернуться на родину 19 августа, однако три дня назад внезапно пропала.

Как передают местные СМИ, россиянка отправилась три дня назад по туристическому пешеходному маршруту, на Карийскую тропу, и перестала выходить на связь. К поискам женщины подключены сотрудники полиции и спасатели.