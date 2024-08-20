Мошенники обманули еще одну российскую знаменитость

Автор: Анастасия Щербакова
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На этот раз пострадала телеведущая Ляйсан Утяшева.

Аферисты обманули российскую телеведущую Ляйсан Утяшеву. Телеграм-канал Shot утверждает, что всего артистка и ее визажист лишились из-за мошенников порядка 127 тысяч рублей.

Как выяснил источник, неизвестная женщина связалась с менеджером звезды и представилась гендиректором «ЦУМ». Аферистка предложила приобрести дорогие духи и косметику с большой скидкой, на что знаменитость и ее стилист ответили согласием.

Однако клиенты в итоге получили подделку. После требований вернуть деньги незнакомка исчезла.

Общий ущерб составил порядка 127 тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию.

Не так давно от мошенников пострадала и певица Лариса Долина. Артистка передала аферистам вырученные с продажи квартиры порядка 112 миллионов рублей.

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16.08.2024 158
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