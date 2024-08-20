Прирост заболеваемости ковидом в России составил более 31% за неделю

Оперштаб фиксирует рост числа заболеваний коронавирусом в регионах.

В России за последнюю неделю количество заболеваний ковидом выросло на 31,4%. такие данные представил Федеральный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,21, и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране, — заявили в оперштабе.