Вратарь назвал недопустимый цвет одежды для мужчин в одном российском городе

Вратарь «Крыльев Советов» и уроженец Кемеровской области Иван Ломаев рассказал о том, какой цвет одежды является недопустимым для мужчин в Кемерово. По словам спортсмена, это розовый.

«Какие-то розовые футболки для пацанов. Или кроссовки розовые. Я в Кемерово как-то ходил в розовых кроссовках, на меня смотрели все, как на урода», – рассказал Иван Ломаев

Спортсмен выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне он провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей.