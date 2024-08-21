Дворник-иностранец убил и ранил соотечественников во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Суд
Фото: Baltphoto.ru

Завершено расследование уголовного дела об убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью во Всеволожском районе. Преступления вменяют 49-летнему гражданину Узбекистана.

По данным следствия, 1 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил соотечественников в квартире на Петровском бульваре в Мурино. Затем нанес смертельные ранения ножом 50-летнему оппоненту в грудь и голову.

От полученных травм мужчина скончался на месте. У другого пострадавшего зафиксированы непроникающие ножевые ранения.

На пороге полуоткрытой квартиры стонущего человека в крови заметила местная жительница. Одного иностранца удалось спасти, смерть другого констатировала бригада скорой помощи.

Подозреваемый работал дворником. Материалы дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд.

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