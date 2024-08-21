Россиянам объяснили, как будут индексироваться пенсии с 2025 года

Повышение выплат пенсионерам будет производиться в два этапа.
Со следующего года индексация страховых пенсий в России будет производиться дважды — 1 февраля и 1 апреля на основе фактический инфляции. Об этом РИА Новости рассказала экономист Татьяна Подольская.
Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей, — отметила эксперт.
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20.08.2024 77