Россиянам объяснили, как будут индексироваться пенсии с 2025 года

Повышение выплат пенсионерам будет производиться в два этапа.

Со следующего года индексация страховых пенсий в России будет производиться дважды — 1 февраля и 1 апреля на основе фактический инфляции. Об этом РИА Новости рассказала экономист Татьяна Подольская.

Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей, — отметила эксперт.