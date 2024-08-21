Драка двух водителей парализовала движение на одной из улиц Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Водитель грузовика и таксист что-то не поделили и решили выяснить отношения посреди оживленной дороги.

Очевидцы делятся кадрами потасовки на одной из улиц Санкт-Петербурга между двумя водителями. Из-за драки автомобильное движение фактически оказалось парализованным.

Предварительно, инцидент произошел на проспекте Культуры. Водитель грузовика и таксист бросили свои машины посреди дороги и начали махать кулаками на газоне. Тем временем остальные участники движения были вынуждены ждать, пока мужчины выяснят отношения.

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Фото: Соцсети
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