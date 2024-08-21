«АвтоВАЗ» вернул полноценную версию Vesta с ESC и боковыми подушками безопасности

Автор: Анастасия Щербакова
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Также автомобиль обзавелся функциями, которых ранее в нем не было.

«АвтоВАЗ» провел модернизацию Lada Vesta, добавив в модель система курсовой устойчивости (ESC) и боковые подушки безопасности.

Как рассказали в компании, ESC российской НПП «ИТЭЛМА» имеет функции, препятствующие заносу и пробуксовке.

Автомобиль обзавелся и трехступенчатым обогревом сидений, камерой заднего вида с динамической разметкой, электроприводом складывания зеркал, датчиком дождя и света и задним подлокотником.

Также обновлённая Vesta получила передние датчики парковки и систему контроля «слепых» зон. В продажу модернизированная версия поступит уже скоро. Цены автоконцерн пообещал объявить чуть позже.

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13.08.2024 407
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