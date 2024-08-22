Гимнаст и футболист ответили на критику высоких зарплат спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в интервью ответил на критику высоких зарплат спортсменов.

«Надо просто делать свою работу, как мы ее обычно делаем. Достойно. Потому что, если сравнивать спортивную гимнастику и футбол, футболисты у нас всегда больше получают», – заявил бывший спортсмен

Алексей Немов является четырехкратным олимпийским чемпионом на играх 1996 года в Атланте и играх в Сиднее-2000. Пять раз побеждал на чемпионатах мира.

Ранее российский полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков ответил тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными, и предложил им пойти заработать футболом. Сам спортсмен считает свою работу большим трудом.