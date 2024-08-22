Задержан водитель, который мог сбить подростков и сбежать с места ДТП в Гатчинском округе

Как сообщал ivbg.ru, 20 августа около 21:30 на 76-м километре дороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки» автомобиль сбил питбайк Ibiza.

Питбайком управлял 15-летний петербуржец в шлеме и специальной экипировке. За спиной у него сидел 16-летний житель Вырицы без защиты. Оба доставлены в больницу. Сбившая подростков машина уехала.

По подозрению в наезде на питбайк 21 августа около 12:30 на Вокзальной улице в Вырице задержали 34-летнего водителя SsangYong Actyon. Решается вопрос об уголовном деле.