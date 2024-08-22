Труп без одежды и с раной на затылке нашли во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Всеволожского района обратилась 53-летняя петербурженка. Больше недели ее родственник не выходил на связь, не открывал дверь в квартире дома на Новой улице в Мурино Всеволожского района.

Полицейские проникли в однокомнатную квартиру ленинградца. На полу кухни они обнаружили тело 32-летнего мужчины без одежды. В области затылка погибшего криминалисты заметили ушибленную рану.

Причины и обстоятельства смерти установит экспертиза. С места происшествия изъяты три мобильных телефона, ключи, четыре бутылки и одежда.

Вам будет интересно
Труп без одежды и с раной на затылке нашли во Всеволожском районе Мурино, Ленинградская область, Всеволожский район
Житель Нового Девяткино открывал ножом банку и погиб
В полицию Всеволожского района 31 марта около полуночи сообщили о гибели 37-летнего жителя Нового Девяткино. Мужчину с ножевым ранением ниже...
01.04.2023 2299
Автор