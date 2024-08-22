Труп без одежды и с раной на затылке нашли во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района обратилась 53-летняя петербурженка. Больше недели ее родственник не выходил на связь, не открывал дверь в квартире дома на Новой улице в Мурино Всеволожского района.

Полицейские проникли в однокомнатную квартиру ленинградца. На полу кухни они обнаружили тело 32-летнего мужчины без одежды. В области затылка погибшего криминалисты заметили ушибленную рану.

Причины и обстоятельства смерти установит экспертиза. С места происшествия изъяты три мобильных телефона, ключи, четыре бутылки и одежда.